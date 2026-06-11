Почти девять лет убийца скрывался в разных регионах, менял внешность, представлялся чужими именами. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В ноябре 2017 года жительница деревни Онгой Осинского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что последний раз видела его, когда тот отправился к своему работодателю. Полицейские проверили дом лесозаготовителя и нашли там следы крови пропавшего, но тело обнаружить не смогли. Подозреваемый к тому времени уже скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины.

- Как выяснили следователи, в тот вечер двое мужчин выпивали, между ними вспыхнула ссора. Хозяин ударил подсобного рабочего металлическим предметом по голове, а затем нанес ножевое ранение в живот. Потерпевший скончался на месте. Чтобы замести следы, убийца погрузил тело в ковш трактора, вывез к водохранилищу, привязал груз и сбросил под лед, после чего избавился от орудия преступления и исчез, - рассказывают в СУ СКР и МВД региона.

Почти девять лет мужчина скрывался в разных регионах, менял внешность, представлялся чужими именами, снимал жилье и постоянно переезжал. Последние годы он жил в лесу в Усть-Илимском районе, где неофициально подрабатывал вахтой.

В мае 2026 года следователи вычислили его местонахождение. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии. При предъявлении улик он признался в убийстве и дал подробные показания. Суд отправил его под стражу, расследование продолжается. Теперь убийца ответит за преступление, которое почти десять лет оставалось тайной.

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