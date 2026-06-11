Участок дороги в Качугском районе закрыли для грузового транспорта до сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На участке с первого по четвертый километр автодороги Бирюлька - Большая Тарель ввели временное ограничение для грузового транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Дирекции автодорог.

- Проезд тяжелых машин здесь запретили с 11 июня до 1 сентября 2026 года. Такое решение приняли, чтобы сохранить дорогу и не допустить разрушения конструкций. Исключение сделали только для техники, которая занята на ремонте и содержании областных дорог, - рассказали в Дирекции.

Остальным водителям фур придется искать объездные пути. Ограничения продлятся все лето, так что планировать маршруты лучше заранее.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что судебные слушания по резонансному делу о нападении на женщину-таксистку в Усть-Илимске продолжаются. Причиной жестокой расправы стал банальный отказ водителя везти пятерых пассажиров в небольшой легковушке. Читайте подробности.