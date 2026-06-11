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НовостиОбщество11 июня 2026 10:42

В Иркутске семьям семерых погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В городе продолжают устанавливать мемориальные доски на школах, где учились погибшие герои
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске семьям семерых погибших бойцов СВО передали ордена Мужества.

В Иркутске семьям семерых погибших бойцов СВО передали ордена Мужества.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске 11 июня 2026 состоялась церемония вручения орденов Мужества родным и близким участников спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, награды посмертно удостоены Максим Федосеев, Николай Шурыгин, Максим Баньковский, Максим Баймаков, Егор Куницын, а также Владислав Клёва и Балдан Бадмаев, которые помимо орденов Мужества получили медали «За храбрость» второй степени. Награды семьям передал вице-мэр Сергей Кладов.

Мужчины отдали жизнь за защиту Родины.

Мужчины отдали жизнь за защиту Родины.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Герои погибли при выполнении боевых заданий.

Герои погибли при выполнении боевых заданий.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

- Сегодня мы передаем вам ордена Мужества и медали. Их были удостоены ваши сыновья, внуки, братья, мужья и отцы. К сожалению, посмертно. Все они - герои нашего времени. Каждый из них проявил исключительную стойкость и отвагу, с оружием в руках встал на защиту Отечества, - сказал Сергей Кладов.

Военнослужащие отличались храбростью и смелостью.

Военнослужащие отличались храбростью и смелостью.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В памяти близких они навеки останутся настоящими мужчинами.

В памяти близких они навеки останутся настоящими мужчинами.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В городе продолжают устанавливать мемориальные доски на школах, где учились погибшие герои. Уже издали два тома Книги Памяти «Иркутские герои специальной военной операции», сейчас готовят третий, в который войдут очерки о бойцах, написанные по воспоминаниям родных. Память о каждом из них останется в истории города.

Каждый из героев был храбрым и смелым.

Каждый из героев был храбрым и смелым.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Герои удостоены орденов Мужества.

Герои удостоены орденов Мужества.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Все они - герои нашего времени.

Все они - герои нашего времени.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что на фасаде школы №8 открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Дмитрию Белякову. Читайте подробности.