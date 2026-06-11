Оставила дочку на улице, пока сидела в гостях: чем завершились поиски 2-летней девочки в Братском районе

В Братском районе завершились поиски 2-летней девочки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братском районе завершились поиски двухлетней девочки, которая пропала 9 июня 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, мать оставила ребенка на улице, пока сама находилась в гостях. В какой-то момент девочка направилась в сторону леса и исчезла из виду. Родители сразу обратились в полицию. На место стянули полицейские и волонтеры, начались поиски.

- К счастью, через пару часов малышку нашли живой и невредимой на въезде в деревню. Полицейские составили на родителей административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. При пропаже ребенка медлить нельзя, важна каждая минута, и звонить в полицию нужно незамедлительно. От этого может зависеть жизнь.

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