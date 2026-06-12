В Братске подключили к газу первые 37 домов из запланированных 533. Фото: администрация Братска.

В Правобережном районе Братска началась газификация частных домов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, первые 37 домов уже подключили к газу, еще в 195 завершили монтаж оборудования. Работы идут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

- Всего до конца 2026 года планируют газифицировать 533 дома. Администрация муниципального образования заключила соглашение на третий этап, в работу взяли еще 200 домов. Всего сейчас газ проводят в 400 частных домов, исполнителя на оставшиеся 133 дома определят в июле, - прокомментировал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.

По словам мэра Братска Александра Дубровина, первые сто домов первого этапа должны подключить до 1 августа, еще сто - до 1 сентября. Программа рассчитана на перевод домов с печного или угольного отопления на газ. Обязательное условие - дом в собственности и техническая возможность подключения. Оборудование и монтаж выполняют за счет государственной субсидии, на каждый дом выделяют почти 422 тысячи рублей. В прошлом 2025 году газ провели в 352 дома Правобережного района Братска. Работа продолжается.