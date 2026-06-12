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НовостиОбщество12 июня 2026 7:26

В Иркутске ищут родственников участников войны для восстановления захоронений

На Русско-Амурском мемориальном комплексе планируют привести в порядок 15 воинских захоронений
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске ищут родственников участников войны для восстановления захоронений.

В Иркутске ищут родственников участников войны для восстановления захоронений.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В 2026 году на Русско-Амурском мемориальном комплексе планируют привести в порядок 15 воинских захоронений. Чтобы точно определить их расположение, администрация Иркутска просит откликнуться родных и близких фронтовиков.

- Среди них Семен Авдонин, Дмитрий Андреев, Николай Арпимов, Петр Башков, Израиль Виленец, Владимир Волков, Федор Денисов, Василий Кобзев, Петр Колдых, Василий Кузнецов, Григорий Купрашвили, Григорий Ларионов, Борис Матюхин, Владислав Онищенко и Михаил Перов, - говорится в сообщении мэрии.

О некоторых из них сведений почти не сохранилось. Если вы узнали в этом списке своего родственника или владеете какой-либо информацией, обратитесь в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства по адресу:

улица Пролетарская, 11, кабинет 17. Можно позвонить по телефону 520-135. Любая информация поможет сохранить память о героях.