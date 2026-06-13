Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2026 2:00

В Иркутске на три месяца перекрыли улицу Почтамтскую

Там проведут работы по строительству тепловой сети
Василина ИКОННИКОВА
В Иркутске на три месяца перекрыли улицу Почтамтскую

В Иркутске на три месяца перекрыли улицу Почтамтскую

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске на целое лето ограничат движение по улице Почтамтской. С 9 июня по 31 августа там будут строить новую тепловую сеть. Проехать не получится на участке от дома № 99 до дома № 117.

«Там проведут работы по строительству тепловой сети», - пояснили в администрации Иркутска.

Ограничение действует уже сейчас и продлится почти все лето.

Водителям советуют заранее планировать маршруты и объезжать этот участок по соседним улицам. Власти приносят извинения за неудобства и просят отнестись к работам с пониманием. Сроки могут скорректировать, но пока официально перекрытие действует до 31 августа.