Балкон загорелся из-за брошенного с верхнего этажа окурка в Ангарске Фото: МЧС Иркутской области

В Ангарске чья-то беспечность едва не привела к серьезному пожару. Утром 12 июня в 19-м микрорайоне загорелся балкон квартиры на втором этаже. Супруги заметили задымление и, выйдя проверить, увидели, что деревянная обшивка уже полыхает.

Инцидент произошел в 6:30. Хозяева не растерялись и сами справились с огнем до приезда спасателей. Пожар успел охватить всего один квадратный метр.

«Предположительно, причиной стал непотушенный окурок, брошенный с верхних этажей», - пояснили в МЧС Иркутской области.

Кто именно это сделал и какой ущерб нанесен - сейчас выясняется.

На место выезжали 11 огнеборцев и три единицы техники.