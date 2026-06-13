В Бурятии водитель квадроцикла опрокинулся в лесу и погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии утром 12 июня в Кабанском районе произошла смертельная авария с квадроциклом. Мужчина ехал по лесному массиву в 35 километрах от города Бабушкин, не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Погибшему было 44 года.

«Водитель квадроцикла, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание», - рассказали в ГАИ Бурятии.

По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция республики призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и помнить о безопасности.