В Бурятии спасатели нашли тело 13-летнего подростка, утонувшего в озере Рыбное Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии трагедия случилась на озере Рыбное в Кяхтинском районе. 11 июня 13-летний мальчик ушел из поселка Полканово к водоему и не вернулся. Спасатели искали его больше суток - обследовали более 100 квадратных километров акватории. Утром 13 июня тело подростка нашли и подняли из воды.

Поисковую операцию провели сотрудники поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской службы. Найденное тело передали полиции.

«С наступлением летних каникул и жаркой погоды не оставляйте детей без присмотра у воды. Категорически запрещается нахождение несовершеннолетних у водоемов без сопровождения взрослых», - сказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.