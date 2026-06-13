Под Селендумом в Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали пятеро человек Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии рано утром 13 июня на трассе у села Селендум столкнулись два автомобиля. Авария произошла в Селенгинском районе. В результате один человек погиб на месте, еще пятеро пострадали. Все пострадавшие — женщины.

Одну из женщин зажало в искореженной машине. Спасателям пришлось ее деблокировать с помощью специнструмента. Пострадавшую доставили в Центральную районную больницу города Гусиноозерск. Три женщины получили травмы, но от госпитализации отказались.

«Пострадали пять человек. Один человек погиб на месте, еще один был деблокирован спасателями и доставлен в больницу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причины ДТП выясняют полицейские. На месте работают спасатели и медики. Спасатели в который раз призывают водителей быть внимательными на дорогах, особенно в ранние часы, когда видимость ограничена.