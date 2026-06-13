В Иркутской области 14 июня ожидаются ливни, грозы и ветер до 18 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области в воскресенье, 14 июня, погода преподнесет сразу несколько опасных сюрпризов. Синоптики прогнозируют ливневые дожди, грозы и сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Кроме того, в лесах региона сохранится высокая - 4 класса, и чрезвычайная - 5 класса пожароопасность.

По области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами, утром возможны туманы. Ветер днем сменится на северо-западный и усилится. Температура ночью +8…+13 градусов, при прояснении - всего +1…+6. Днем воздух прогреется до +24…+29, но местами будет не выше +14…+19. В Иркутске временами пройдет небольшой дождь, ожидается до +24 градусов. На Байкале ветер разгуляется до 18 метров в секунду.

«Факторы опасности: риск повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, а также риск природных и техногенных пожаров», - рассказали в МЧС Иркутской области.

Спасатели советуют жителям быть внимательными: не парковать машины под деревьями, убрать вещи с балконов, а при сильном ветре оставаться в помещениях. И ни в коем случае не жечь костры: из-за ветра и высокой пожароопасности одна искра может превратиться в большой огонь.