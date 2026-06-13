В Иркутской области за сутки в ДТП погибли три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области за минувшие сутки случилась настоящая череда смертельных аварий. Три человека погибли, еще пять пострадали. Одна из самых страшных трагедий произошла в Усть-Кутском районе - водитель Kia Sportage не справился с управлением, съехал с дороги и погиб на месте. Его 56-летний пассажир попал в больницу.

Мотоциклист из Тулунского района тоже не смог удержаться на дороге. 24-летний парень на «Иж Юпитер-5» влетел в световую опору и погиб. Его пассажира увезли на «скорой». В Братском районе 53-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречку и врезался в Geely. 27-летняя женщина за рулем китайского кроссовера скончалась на месте.

«Погибшие - водитель Kia Sportage, водитель мотоцикла и женщина-водитель Geely», - рассказали в ГАИ Иркутской области.

В Ангарске пьяный водитель на «ВАЗ 21043» выехал на тротуар и сбил трехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. Мужчина сам признался, что ехал за новой порцией алкоголя. Ребенок сейчас находится в больнице.