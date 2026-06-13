Больше 70 человек вывели из горящего корпуса в детском лагере в Забайкалье Фото: МЧС Забайкалья

В Забайкальском крае 13 июня случился пожар в детском оздоровительном лагере «Чемпион», который стоит на озере Арахлей. Из горящего корпуса успели вывести 71 человека - 63 ребенка и 8 взрослых. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 13:07. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, из окон уже валил густой черный дым. Огонь быстро распространялся. Спасатели действовали оперативно: в 14:15 возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров, а через 15 минут открытое горение потушили. Полностью пожар ликвидировали в 16:45.

«Всего для ликвидации привлекались 11 единиц техники и 34 человека, в том числе от МЧС России - 4 единицы техники и 14 человек», - рассказали в МЧС Забайкальского края.

Сейчас на месте работают дознаватели госпожнадзора: им предстоит выяснить причину возгорания. Детей и персонал временно разместили в других корпусах.