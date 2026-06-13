Врач из Иркутска Андрей Щуко получил орден Александра Невского Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В День России президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Орден Александра Невского получил иркутский офтальмолог, профессор Андрей Щуко. Он руководит филиалом «Микрохирургии глаза» имени Федорова с 1994 года, а начинал с открытия первого в Иркутске глазного отделения в обычной городской больнице.

Андрей Геннадьевич - потомственный медик. Он первым в области стал делать операции по коррекции зрения и лечению сложнейших патологий новейшими методами. Сегодня его филиал помогает пациентам не только из Иркутской области, но и из Бурятии, Якутии, Тывы и Красноярского края.

«Андрей Щуко также заведует двумя кафедрами, он эксперт-офтальмолог области и Почетный гражданин Иркутской области», - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, благодарность президента объявили директору Иркутского художественного музея имени Сукачева Наталье Сысоевой. Она руководит музеем 10 лет, открыла виртуальный филиал Русского музея, а в этом году запускает детский музейный центр. Сама Наталья Сергеевна - известный художник, ее работы выставлялись по всему миру.