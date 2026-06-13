Электричество вернули после масштабной аварии в Иркутске 13 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики Иркутска справились с аварией. В 18:47 электроснабжение всех жителей, оставшихся без света после утреннего отключения, полностью восстановили. Однако если у вас до сих пор нет напряжения, специалисты просят об этом сообщить.

«Всех, у кого света до сих пор нет, просят подать заявку через контакт-центр по телефону 8-800-100-9-777 или через личный кабинет Иркутскэнергосбыта по кнопке «Сообщить об отключении», - сказали в «Иркутскэнергосбыте».

Заявки будут отрабатывать в порядке очереди.

Напомним, 13 июня в Иркутске и соседнем Шелехове произошло массовое отключение электричества. Без электричества находились части Ленинского, Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов, части Шелехова, а также Иркутского и Шелеховского районов.