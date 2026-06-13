В Иркутской области матрос погиб во время пожара на судне

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
В Иркутской области следователи СК выясняют обстоятельства трагедии на судне. На причале Западного грузового района в городе Усть-Кут на борту корабля «Механик Федоров» произошел пожар. В результате возгорания погиб матрос.
По факту происшествия Братский следственный отдел на транспорте завел уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Размер ущерба устанавливается», - сообщили в ведомстве.
Пока не сообщается, что именно стало причиной пожара.