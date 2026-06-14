Усть-Илимск накрыло дымом от лесных пожаров в соседних районах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Илимске 13 июня резко испортился воздух. В город пришло плотное задымление. Местные жители забеспокоились, не горит ли что-то поблизости. Власти успокаивают: на территории самого Усть-Илимска пожаров нет. Дым идет со стороны.

Как пояснили власти, сейчас действуют два пожара в Усть-Илимском районе и на соседних территориях. Именно ветер принес гарь в город.

«В настоящее время действуют два пожара в Усть-Илимском районе и соседних территориях. Именно это стало причиной задымления в городе», - говорится в сообщении главы Усть-Илимска Эдуарда Симонова.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Лучше не выходить на улицу без нужды, особенно детям, пожилым и людям с хроническими болезнями. Держите окна и двери закрытыми, а если дым все равно проникает - завесьте их влажной тканью. Ситуация находится на контроле властей.