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НовостиПроисшествия14 июня 2026 3:55

Жуткий скрежет металла разрезал тишину: водитель иномарки погиб в ДТП на иркутской трассе, его пассажиры в больнице

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области
Василина ИКОННИКОВА
Мужчина погиб при опрокидывании в кювет в Иркутской области

Мужчина погиб при опрокидывании в кювет в Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеилимском районе Иркутской области случилась смертельная авария. 21-летний парень за рулем Toyota Vista ехал по дороге «Железногорск – Шестаково» в сторону поселка Коршуновский. Он выбрал слишком высокую скорость, не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте до приезда скорой. Двое пассажиров попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Авария произошла 13 июня около двух часов дня. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина - небезопасный скоростной режим.

«Водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием», - рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

В ГАИ просят водителей выполнять требования ПДД, не совершать на дороге опасных маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и безопасную скорость.