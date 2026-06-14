В зоне СВО погиб старший матрос из Иркутской области Руслан Олзоев

На СВО погиб старший матрос из Иркутской области Руслан Олзоев Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

31 мая при выполнении воинского долга в районе села Святопетровка Запорожской области погиб старший матрос из Иркутской области Руслан Олзоев. Ему было 28 лет. У него остались жена и две маленькие дочки.

Руслан родился в селе Ирхидей Осинского района, учился на отлично, занимался вольной борьбой, побеждал на соревнованиях. После срочной службы во Владивостоке, в 155-й бригаде морской пехоты, он подписал контракт. Служил на малом противолодочном корабле «Советская гавань», а затем прошел спецподготовку в Москве и стал оператором БПЛА. В зону СВО его направили в декабре 2025 года.

«За годы службы Руслан неоднократно поощрялся командованием. Был награжден благодарностями за добросовестную службу и медалью «5 лет военной службы», - рассказали в администрации Осинского района.

Прощание с героем проходит 14 июня в родном селе. Администрация выражает глубокие соболезнования родным.