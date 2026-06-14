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НовостиПроисшествия14 июня 2026 5:49

27-летняя женщина погибла в лобовом ДТП на дороге в Братском районе

Внедорожник вылетел на «встречку» и протаранил кроссовер
Василина ИКОННИКОВА
27-летняя женщина погибла в ДТП на трассе в Иркутской области

27-летняя женщина погибла в ДТП на трассе в Иркутской области

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария произошла днем на 316-м километре дороги «Вилюй» в Братском районе. Там столкнулись японский внедорожник и китайский кроссовер.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения. В этот момент по дороге ехал автомобиль Geely. Произошло лобовое столкновение.

«От полученных травм водитель китайского кроссовера, 27-летняя женщина, скончалась на месте происшествия», - рассказали в МВД Иркутской области.

Пассажир погибшей, а также водитель и два пассажира японского внедорожника сейчас находятся в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники ГАИ призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем.