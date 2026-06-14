Жительница Забайкалья едва не задушила подругу из-за мелкой ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Улятуй 26-летняя девушка не поделила что-то с приятельницей и в состоянии алкогольного опьянения решила разобраться с ней. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.

В марте этого года нетрезвая злоумышленница сначала ударила потерпевшую по лицу, а потом схватила за шею и принялась душить. Женщина испугалась и восприняла угрозу реально.

«Подсудимая полностью признала вину. Ранее она не была судима, однако привлекалась к административной ответственности за совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Забайкалья.

Суд признал женщину виновной в нанесении побоев и угрозе убийством. Наказание - 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Плюс штраф - 10 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.