В Иркутской области 15 июня объявлено экстренное предупреждение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки погода в Иркутской области резко испортится. Местами пройдут настоящие ливни с грозой, а порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

По данным Иркутского УГМС, днем 15 июня при грозах ожидается сильный северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах утром возможны туманы. Температура днем по области прогреется до +30 градусов, но при натекании облачности резко упадет до +17.

В Иркутске будет спокойнее: ночью +10...+12, днем около +25, существенных осадков не ожидается. А вот на Байкале ветер разгуляется еще сильнее - порывы до 20 метров в секунду.

«Остается риск повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, а также возникновения природных и техногенных пожаров», - рассказали в МЧС Иркутской области.

Кроме того, 15 июня по области сохраняется высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов. В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим.