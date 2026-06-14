Мусорный полигон горит несколько дней под Ольхоном в Иркутской области Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Ольхонском районе несколько дней горит мусорный полигон, расположенный в местности Имел-Кутул. Местные жители сообщают о том, что густой дым плотно стоит над территорией, а огонь только набирает силу.

На место происшествия выехал Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор Константин Чжен. Полигон, загоревшийся еще 11 июня, находится всего в 10 километрах от села Шара-Тогот. Прокурор скоординировал работу эксплуатирующей организации, местных властей и МЧС района.

«Открытое горение в настоящее время ликвидировано, произведена опашка, ведутся работы по ликвидации тления и пересыпки грунтом», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работает спецтехника.

Мусорный полигон горит в Иркутской области Видео: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Кроме того, прокурор уже принял меры реагирования и добивается привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности. Устранение всех нарушений остается на контроле Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.