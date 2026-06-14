Автомобиль с многодетной семьей несколько раз перевернулся на трассе в Бурятии Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Страшная авария произошла вечером 13 июня в Кяхтинском районе, когда целая семья ехала на автомобиле. Внедорожник неожиданно съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

Авария случилась 13 июня около 21:30 на 54-м километре автодороги. Это в трех километрах от села Улады. За рулем машины «СсангЙонг Актион Спортс» находился 39-летний мужчина.

«Водитель автомобиля, следуя в направлении Кяхты, не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась», - рассказали в МВД Бурятии.

В результате ДТП травмы получили все, кто был в салоне. Это сам водитель, его 30-летняя супруга и трое маленьких дочерей. Девочкам 11, 8 и 7 лет. Всех пятерых срочно доставили в Кяхтинскую центральную районную больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные причины произошедшего и проводят проверку по факту аварии.