Мертвую рыбу нашли на берегах Селенги и Байкала в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На берегах священного озера и впадающей в него реки в Иркутской области обнаружили погибшую рыбу, однако экологи назвали это явление естественным сезонным процессом. Восточно-Байкальская межрайонная прокуратура дала поручение немедленно разобраться в ситуации.

Инспекторы территориального отдела Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства выехали на место, где лежала мертвая рыба. По итогам проверки специалисты вынесли вердикт.

«Причиной гибели водных биологических ресурсов явилось кислородное голодание (замор) в зимний период времени», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Никакого токсичного отравления или сброса химикатов не зафиксировано.

Сейчас рыбу убирают с берегов, чтобы избежать загрязнения воды. Работы организованы силами профильных ведомств. Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.