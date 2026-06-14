Мертвую рыбу нашли на берегах Селенги и Байкала в Иркутской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
На берегах священного озера и впадающей в него реки в Иркутской области обнаружили погибшую рыбу, однако экологи назвали это явление естественным сезонным процессом. Восточно-Байкальская межрайонная прокуратура дала поручение немедленно разобраться в ситуации.
Инспекторы территориального отдела Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства выехали на место, где лежала мертвая рыба. По итогам проверки специалисты вынесли вердикт.
«Причиной гибели водных биологических ресурсов явилось кислородное голодание (замор) в зимний период времени», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Никакого токсичного отравления или сброса химикатов не зафиксировано.
Сейчас рыбу убирают с берегов, чтобы избежать загрязнения воды. Работы организованы силами профильных ведомств. Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.