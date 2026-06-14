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НовостиОбщество14 июня 2026 10:26

Прокуратура начала проверку после задымления Усть-Илимска от лесных пожаров

Задымление возникло из-за пожаров в Нижнеилимском округе
Василина ИКОННИКОВА
Прокуратура начала проверку после задымления Усть-Илимска от лесных пожаров

Прокуратура начала проверку после задымления Усть-Илимска от лесных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Усть-Илимска встревожил едкий смог, нависший над городом. Люди забеспокоились о своем здоровье, и ситуацию взяли под контроль экстренные службы и прокуратура.

Как выяснилось, задымление возникло из-за лесных пожаров, которые бушуют на соседней территории - в Нижнеилимском округе. На месте сейчас работает огромный отряд: 118 человек и 27 единиц тяжелой техники. Также к тушению подключили специалистов Федерального центра авиалесоохраны. Чтобы остановить огонь, спасатели провели взрывные работы - мощные хлопки должны были локализовать очаги возгорания.

«По результатам произведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не имеется», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Тем не менее, ситуация остается на контроле надзорного органа.