Прокуратура начала проверку после задымления Усть-Илимска от лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Усть-Илимска встревожил едкий смог, нависший над городом. Люди забеспокоились о своем здоровье, и ситуацию взяли под контроль экстренные службы и прокуратура.

Как выяснилось, задымление возникло из-за лесных пожаров, которые бушуют на соседней территории - в Нижнеилимском округе. На месте сейчас работает огромный отряд: 118 человек и 27 единиц тяжелой техники. Также к тушению подключили специалистов Федерального центра авиалесоохраны. Чтобы остановить огонь, спасатели провели взрывные работы - мощные хлопки должны были локализовать очаги возгорания.

«По результатам произведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не имеется», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Тем не менее, ситуация остается на контроле надзорного органа.