В Иркутске 15 июня ожидается до +27 градусов без существенных осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 15 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и днём осадков не ожидается, лишь утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью составит +10…+12 градусов, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов. По области погода будет разнообразнее. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В верхнеленских районах возможны ливневые дожди, в отдельных районах — грозы, утром — туманы. Ветер юго-западный и юго-восточный, при грозах — северо-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с, днём при грозах — до 15–18 м/с. Температура ночью +8…+13 градусов, при прояснении — до +2…+7. Днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов, при натекании облачности будет прохладнее — +17…+22 градуса.