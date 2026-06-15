За неделю в ДТП в Иркутской области погибли 6 человек, 82 пострадали

За неделю в ДТП в Иркутске и районе пострадали 32 человека, включая троих детей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска

С 8 по 14 июня 2026 года на дорогах Иркутской области зарегистрировали 66 ДТП, в которых погибли 6 человек и 82 получили травмы. Среди пострадавших - 13 несовершеннолетних, их госпитализировали.

Основные причины аварий: несоответствие скорости конкретным условиям -17 случаев, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части - 16 и несоблюдение очередности проезда - 10. Чаще всего фиксировали столкновения - 23 случая, съезды с дороги - 21 и наезды на пешеходов - 8.

Шесть ДТП произошли с участием пьяных водителей. 20 человек управляли машинами без прав. Ещё шестеро скрылись с места происшествия. 39 водителей нарушили требования ОСАГО.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, вечером 13 июня в Кяхтинском районе Бурятии внедорожник с многодетной семьёй съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В аварии пострадали 39-летний водитель, его 30-летняя жена и три дочери — 11, 8 и 7 лет, всех госпитализировали. Читайте подробнее.