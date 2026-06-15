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НовостиОбщество15 июня 2026 2:17

Житель Иркутска заплатил 3,4 млн рублей алиментов после запрета на вождение

Мужчина скрывался от приставов, но после ограничения права управления авто погасил долг
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Иркутска заплатил 3,4 млн рублей алиментов после запрета на вождение

Житель Иркутска заплатил 3,4 млн рублей алиментов после запрета на вождение

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске судебные приставы взыскали с местного жителя алиментную задолженность в размере 3,4 миллиона рублей. Мужчина обязан выплачивать средства на содержание троих несовершеннолетних детей в твёрдой денежной сумме.

- Периодически он переводил деньги, но платежи были слишком маленькими, из-за чего и накопился долг. Затем должник начал скрываться, и его объявили в исполнительский розыск. После того как на «Госуслугах» мужчина получил уведомление об ограничении права управления автомобилем, он сам пришёл к приставу. На следующий день он полностью погасил задолженность и исполнительский сбор. Ограничение с него сняли, сообщила судебный пристав-исполнитель Дарья Николаенко.

Теперь житель Иркутска официально трудоустроился, на его зарплату направлено постановление об удержании текущих алиментов.