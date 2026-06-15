Житель Иркутска заплатил 3,4 млн рублей алиментов после запрета на вождение Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске судебные приставы взыскали с местного жителя алиментную задолженность в размере 3,4 миллиона рублей. Мужчина обязан выплачивать средства на содержание троих несовершеннолетних детей в твёрдой денежной сумме.

- Периодически он переводил деньги, но платежи были слишком маленькими, из-за чего и накопился долг. Затем должник начал скрываться, и его объявили в исполнительский розыск. После того как на «Госуслугах» мужчина получил уведомление об ограничении права управления автомобилем, он сам пришёл к приставу. На следующий день он полностью погасил задолженность и исполнительский сбор. Ограничение с него сняли, сообщила судебный пристав-исполнитель Дарья Николаенко.

Теперь житель Иркутска официально трудоустроился, на его зарплату направлено постановление об удержании текущих алиментов.