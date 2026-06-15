15 июня в Иркутске частично отключат электроснабжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 15 июня специалисты проводят плановые работы на электросетях. В связи с этим в части города временно отключат свет.

В Мамонах с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 обесточат улицы Береговая, Вербная, Весенняя, Достопримечательная, Звездная, Иркутская, Кленовая, Лунная, Новая, Озерная, Садовая, Рябиновая и другие. В Малой Еланке с 09:00 до 15:00 света не будет на улицах Лесная, Пролетарская, Угловая.

В Октябрьском округе с 09:00 до 17:00 отключат электричество на Академика Бурденко, Волочаевской, Кубанской, Можайской, Совхозной, Циолковского, Яблоневой, Партизанской и других. В Правобережном округе с 07:00 до 12:00 на Вагина, Ватутина, Глеба Успенского, Енисейской, Рабочего Штаба, Фрунзе, Чапаева и других. С 13:00 до 17:00 полностью без света останутся СНТ «Грязнуха», «Автомобилист», «Восток», «Кооператор», «Маяк-1», «Осень», «Просвещение», «Энергетик-2», «Энергетик-3».

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Ангарске с 15 по 19 июня из-за капремонта 200-метровой антенно-мачтовой конструкции возможны перебои с теле- и радиовещанием. 15 июня с 5 утра до полудня отключат оба мультиплекса и три радиостанции, в последующие дни график отключений будет меняться. Читайте подробности.