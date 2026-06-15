В Байкальске медведя заметили на территории бывшего БЦБК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Байкальске местные жители заметили медведя на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Косолапый спокойно разгуливал по закрытому предприятию. Видео с хищником появилось в социальных сетях.
- Сообщений о инциденте в полицию в Байкальске не поступали. Полицейские по результатам мониторинга сети Интернет проверят указанное сообщение в установленном порядке, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, за сутки в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах Иркутской области зафиксировали четыре случая выхода медведей к людям. Хищники повредили ульи, заходили на участки и бродили вдоль дорог, но при проверке территорий животных не обнаружили. Подробности.