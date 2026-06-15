В аэропорту Иркутска пассажир устроил дебош на борту самолёта Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Иркутска сотрудникам транспортной полиции пришлось выезжать на стоянку воздушного судна. Представитель авиакомпании сообщил о неадекватном поведении одного из пассажиров. Рейс должен был лететь по маршруту «Иркутск – Шереметьево».

- 42-летний житель Республики Коми вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров. На замечания не реагировал, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении дебошира составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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