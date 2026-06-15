В Иркутске ищут мужчину, предположительно расплатившегося чужой картой

В Иркутске ищут мужчину, предположительно расплатившегося чужой банковской картой Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию Иркутска обратилась местная жительница. Она потеряла банковскую карту, а затем обнаружила, что с её счёта списались деньги за покупки, которые она не совершала. Сумма ущерба составила около трёх тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции № 6 изучили записи камер видеонаблюдения. На кадрах виден мужчина, который, предположительно, расплачивался чужой картой. Правоохранители просят его явиться в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области авиакомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она взяла на работу бывшего госслужащего без согласия антикоррупционной комиссии. После вмешательства прокуратуры трудовой договор расторгли, виновного наказали по дисциплинарной статье. Читайте подробнее.

- Граждан, располагающих информацией о личности разыскиваемого, полицейские просят связаться по телефону 8(3952)21-36-00 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи), - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.