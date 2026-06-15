Авиакомпанию в Иркутской области оштрафовали за наём бывшего госслужащего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила одно из авиапредприятий Иркутской области.

- Выяснилось, что компания взяла на работу бывшего сотрудника федерального органа власти, но не получила согласия антикоррупционной комиссии, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокурор внёс представление руководителю. Договор расторгли, виновного наказали по дисциплинарной статье. Также юрлицо оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, житель Забайкалья больше года издевался над своими дочками 8 и 11 лет: будил их ночью, заставлял приседать и отжиматься, а когда одна отказалась, ударил металлической трубой по голове. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима и взыскал в пользу каждой девочки по 150 тысяч рублей компенсации. Подробности.