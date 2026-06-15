41 лесной пожар потушили в Иркутской области за четыре дня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 11 по 14 июня 2026 года в лесах Приангарья справились с 41 пожаром. Как сообщили КП-Иркутск, 11 июня обнаружили 11 новых очагов, четыре из них потушили в тот же день, еще девять перешли с прошлых суток, общая площадь превысила 1200 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

- 12 июня нашли шесть пожаров, один удалось быстро остановить. Днем позже зафиксировали 13 новых очагов, два потушили сразу, а также справились с четырьмя пожарами, включая крупный в Чунском районе на площади 2150 гектаров. 14 июня обнаружили семь новых очагов, три потушили в тот же день, - добавили в правительстве.

Большинство пожаров возникло из-за сухих гроз в труднодоступной местности. Ситуацию осложняли ландшафтные особенности. Для тушения и мониторинга в воздух поднимали 22 самолета и вертолета, общий налет превысил 370 часов. На утро 15 июня под контролем находятся шесть пожаров на площади почти 1500 гектаров, действуют девять очагов на площади больше семи тысяч гектаров. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, посещение лесов ограничено.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что желание получить красивые снимки «до/после» обернулось для сибирячки серьезными проблемами со здоровьем. Читайте подробности.