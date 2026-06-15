16 лет назад не стало первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова

Ровно 16 лет назад, 15 июня 2010 года, не стало Юрия Ножикова.

Ровно 16 лет назад, 15 июня 2010 года, не стало Юрия Ножикова - первого губернатора Иркутской области. Сегодня сибиряки вспоминают бывшего главу региона.

Напомним, Юрий Абрамович родился в Ленинграде в 1934 году. После института работал на крупнейших стройках Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 1991 году его назначили главой администрации региона, а в 1994 году он победил на выборах губернатора.

Запомнился Юрий Ножиков человеком с твердым характером. В 1993 году президентским указом его сняли с поста, но уже через два дня восстановили. В 1997 году подал в отставку. После губернаторства входил в Совет Федерации, занимался бюджетом и налогами.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Сибирячка уехала из города по работе и исчезла за день до возвращения. Подробности.