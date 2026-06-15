Иркутская область отправила бойцам СВО около 20 тонн гуманитарной помощи Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Накануне Дня России Иркутская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на передовую. Со склада студенческого гуманитарного центра вывезли почти 20 тонн груза. Основную часть составили маскировочные сети, которые особенно нужны бойцам в летний период.

Часть помощи отправили в прифронтовые госпитали. Туда повезли постельные принадлежности, специальную адаптивную одежду и другие вещи, необходимые для лечения раненых.

Губернатор Игорь Кобзев поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке грузов: волонтёров, трудовые коллективы, предприятия, меценатов и простых жителей, которые плетут сети, готовят сухие пайки, шьют одежду и помогают с доставкой.

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