В Улан-Удэ продолжаются поиски без вести пропавшей 32-летней жительницы Иркутска

В Бурятии разыскивают 32-летнюю Анастасию Шуляк из Иркутска. Фото: предоставлено родственниками.

В Бурятии разыскивают 32-летнюю Анастасию Шуляк из Иркутска. Как стало известно КП-Иркутск, сибирячка по работе уехала в Улан-Удэ 8 июня. Последний раз выходила на связь 10 июня, после этого ее телефон выключен. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Друзья говорят, что исчезнуть без предупреждения для нее совершенно нехарактерно, она всегда была на связи с близкими.

- Заявление о пропаже 32-летней женщины поступило 12 июня. Мы сразу начали поиски. Сейчас оперативники выясняют, где находится телефон пропавшей, и отслеживают ее маршрут, - сообщили в МВД Бурятии.

Приметы Анастасии: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Была одета в чёрную кожаную куртку, чёрную майку, чёрную кофту, чёрные джинсы клёш и серые кроссовки с блестящей фурнитурой. На шее цепочка с круглой подвеской. Еще больше подробностей читайте на сайте КП-Иркутск.

Любую информацию о местонахождении девушки можно сообщить по номерам: 89526326727 (брат Борис), 89025657640 (подруга Алина), 88007005452 (волонтеры «ЛизаАлерт»), 102 (полиция).