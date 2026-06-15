В Иркутском районе отца осудили за смерть 24-летнего сына

Парня доставили в ожоговое отделение, но через несколько дней он скончался. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иркутский районный суд вынес приговор 52-летнему предпринимателю, по вине которого погиб его 24-летний сын. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, мужчина занимался производством бетонных изделий в селе Мамоны. В июле 2024 года он допустил сына к погрузочным работам, хотя тот не прошел обучение по технике безопасности и не имел средств защиты.

- Территория находилась прямо под высоковольтной линией, но отца это не смутило. Во время разгрузки он управлял крановой установкой и подвел стрелу слишком близко к проводам. Произошел электрический пробой. Сын в этот момент держал грузоподъемные стропы и получил сильнейший термический ожог. Его доставили в ожоговое отделение, но через несколько дней он скончался, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Отец полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 5% из заработка и на два года запретили управлять спецтехникой.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Читайте подробности.