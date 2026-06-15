В Иркутске открыли мемориальную доску герою СВО Михаилу Макаревичу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На фасаде иркутской школы № 37 появилась мемориальная доска в память о выпускнике, кавалере ордена Мужества Михаиле Макаревиче. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, он погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. На торжественной церемонии собрались родные, ученики и педагоги школы.

- Сегодня много слов было сказано о Михаиле как о мужественном человеке. Мне бы хотелось сказать о том, что он был настоящим человеком, ответственным, безотказным, как в семье, так и с близкими. Сейчас он продолжается в нашем сыне, - сказала вдова Ирина Макаревич.

Михаил родился в 1985 году, окончил девять классов, получил специальность автослесаря, служил в Чечне. После армии женился, работал газоэлектросварщиком. "За ленточкой" в составе штурмовой бригады получил множественные ранения, но помог сослуживцам выйти с поля боя.

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