Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 17 млн рублей за выходные. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные аферисты выманили у жителей Иркутской области более 17 млн рублей. И это за три дня! Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый большой удар пришелся на 76-летнего мужчину.

- В мессенджере ему написал якобы бывший руководитель и предупредил о звонке из спецслужб. Затем с ним связались лжесиловики и сообщили, что с его счетов пытаются перевести деньги запрещенным организациям. Чтобы спасти накопления, пенсионер снял сбережения и передал мошенникам 11 миллионов рублей, а позже перевел еще 470 тысяч на указанные счета, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

48-летняя жительница Чунского района попалась на похожую схему. Сначала у нее выманили паспортные данные под предлогом уточнения данных, а потом убедили задекларировать деньги. Женщина на такси приехала в Иркутск и оставила возле забора пакет с двумя миллионами рублей.

19-летний парень из Зимы нашел в интернете объявление об интимных услугах, перевел деньги, после чего его начали шантажировать и требовать новые суммы. В итоге он потерял 139 тысяч рублей. Мошенники также действовали под видом инвестиционных менеджеров, продавцов и сотрудников госуслуг. Полиция напоминает, что нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Читайте подробности.