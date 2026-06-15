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НовостиПроисшествия15 июня 2026 9:31

Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 17 млн рублей за выходные

19-летний парень нашел объявление об интимных услугах, перевел деньги, после чего его начали шантажировать
Татьяна ИВАНОВА
Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 17 млн рублей за выходные.

Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 17 млн рублей за выходные.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные аферисты выманили у жителей Иркутской области более 17 млн рублей. И это за три дня! Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый большой удар пришелся на 76-летнего мужчину.

- В мессенджере ему написал якобы бывший руководитель и предупредил о звонке из спецслужб. Затем с ним связались лжесиловики и сообщили, что с его счетов пытаются перевести деньги запрещенным организациям. Чтобы спасти накопления, пенсионер снял сбережения и передал мошенникам 11 миллионов рублей, а позже перевел еще 470 тысяч на указанные счета, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

48-летняя жительница Чунского района попалась на похожую схему. Сначала у нее выманили паспортные данные под предлогом уточнения данных, а потом убедили задекларировать деньги. Женщина на такси приехала в Иркутск и оставила возле забора пакет с двумя миллионами рублей.

19-летний парень из Зимы нашел в интернете объявление об интимных услугах, перевел деньги, после чего его начали шантажировать и требовать новые суммы. В итоге он потерял 139 тысяч рублей. Мошенники также действовали под видом инвестиционных менеджеров, продавцов и сотрудников госуслуг. Полиция напоминает, что нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Читайте подробности.