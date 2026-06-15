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НовостиОбщество15 июня 2026 9:48

Утверждена повестка очередной сессии Заксобрания Иркутской области

Депутаты рассмотрят 17 вопросов
Надежда ИВАНОВА
Коллегия областного парламента обсудила и утвердила повестку предстоящего заседания.

Коллегия областного парламента обсудила и утвердила повестку предстоящего заседания.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Накануне очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области коллегия областного парламента обсудила и утвердила повестку предстоящего заседания. Всего в нее вошло 17 вопросов.

Одним из важнейших вопросов станет внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Подобные уточнения зачастую вносятся именно в середине года и связаны они с уточнениями отдельных параметров главного финансового документа региона. Уточняется, что в приоритете обеспечение таких задач, как выплата зарплаты бюджетникам, социальная поддержка, предоставление субсидий ресурсоснабжающим и транспортным организациям, подготовка к зиме муниципальных образований, погашение кредиторской задолженности и другое.

Кроме того, планируется заслушать доклад об исполнении государственных программ в Иркутской области в 2025 году. Этот документ был рассмотрен и на заседаниях профильных комитетов Заксобрания.

В рамках депутатского часа будет подробно обсуждаться тема обеспеченности кадрами медицинских учреждений региона. Кроме того, депутатам предстоит утвердить кандидатуры для награждения Почетным знаком им. Ю.А.Ножикова.