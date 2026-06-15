Следком разбирается с отменой теплоходов в Братском районе. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи разбираются, почему в Братском районе перестали ходить пассажирские теплоходы. Как сообщили в СУ СКР региона, для жителей нескольких отдаленных поселков это единственный способ добраться до города и попасть в больницу.

- Летом туда можно добраться только по воде, и прекращение движения оставило людей фактически отрезанными от цивилизации. О проблеме сообщили в соцсетях. Сейчас следователи опрашивают должностных лиц, ответственных за организацию движения теплохода, и изучают документы. По результатам проверки примут правовое решение, - говорится в сообщении ведомства.

Пока люди ждут, когда вопрос решится, и надеются, что теплоходы снова выйдут на маршрут.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что тело главы российских буддистов 20-го века Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова и спустя почти сотню лет будто не подвластно времени. Священнослужители говорят: ни следа разложения, кожа эластична, суставы подвижны, а температура порой поднимается до 30 градусов. Продолжение.