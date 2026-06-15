Тело нетленного Ламы Этигэлова остается живым спустя век после погребения. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

Тело главы российских буддистов 20-го века Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова и спустя почти сотню лет будто не подвластно времени. Священнослужители говорят: ни следа разложения, кожа эластична, суставы подвижны, а температура порой поднимается до 30 градусов. Феномен, который не могут объяснить ни учёные, ни скептики, уже стал легендой. А для верующих он и вовсе — знак великой силы духа.

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С детства сквозь холод и голод

Будущий глава буддистов России появился на свет в Улзы Добо — месте, которое сегодня входит в Иволгинский район Бурятии. Сейчас там стоит Иволгинский дацан — сердце буддизма страны. И едва ли не каждый пятый местный житель гордо называет себя родственником Этигэлова. Но путь к величию начался с суровых испытаний.

«К сожалению, в его жизнеописании очень много белых пятен, но из устных преданий известно, что путь Этигэлова был нелёгким», — рассказывает проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д. Д. Заяева Раднажаб Содномов.

Раднажаб Содномов. Фото: Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности»

Пятилетний Даши Доржо, рано потерявший родителей, стал батраком. Чтобы не умереть с голоду, пас скот. Зимой мальчишка ходил босиком, а чтобы хоть как-то согреться, наступал в свежие коровьи лепёшки. Звучит невероятно, но именно так, по преданиям, он выживал.

Одна из легенд гласит: ещё ребёнком Этигэлов твёрдо заявил, что станет Хамбо Ламой (Пандито Хамбо Лама - главы Буддийской традиционной Сангхи России – прим. ред.). Хозяева жестко наказали мальчишку за дерзость. Но история на этом не закончилась: Даши Доржо оседлал быка, держа в руках палку с надетым на неё человеческим черепом. Вид маленького пастуха напугал людей — он напомнил Эрлиг Хана, буддийского ангела смерти. Хозяева обратились к ламам, а те разглядели в сироте не зловещий знак, а острый ум и талант. Так мальчик отправился послушником в дацан.

300 километров пешком — ради знаний

В 1867 году 15-летний юноша тайком отправился в Анинский дацан — за 300 километров от родных мест. Двадцать три года он впитывал древние знания, поражая учителей своей тягой к мудрости.

«Было известно, что мальчик — выходец из казачьего сословия, — продолжает Раднажаб лама. — По закону он должен был нести воинскую повинность. Но учителя были против, чтобы тот отвлекался от обучения».

Иволгинский дацан - обитель нетленного тела и сердце российского буддизма. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы юноша мог спокойно учиться, жители близлежащего посёлка около 20 лет вносили за него плату за освобождение от службы. В современном эквиваленте это около миллиона рублей в месяц. Жертва немалая, но люди верили: этот мальчик принесёт славу родной земле. И не ошиблись. В 1911 году Даши Доржо Этигэлов, как когда-то и предсказывал в детстве, стал главой буддистов Восточной Сибири, а позже — всей страны.

Легенды о сверхсиле

Ещё при жизни о Хамбо Ламе ходили невероятные истории. Во время русско-японской войны он благословил 300 казаков, пообещав: «Вы все вернётесь живыми. Даю вам слово». И ни один из них якобы не погиб.

Другая легенда переносит нас в Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ - прим. Ред.). Когда пьяные солдаты начали бесчинствовать в монастыре, Хамбо Лама вскочил на коня и помчался их останавливать.

«Словно по земле Этигэлов проскакал по глади озера», — вспоминает проректор Буддийского университета.

Напуганные проявленной силой, наглецы разбежались.

Предчувствие трагедии и дар спасения

Этигэлов славился даром предвидения. В 1913 году, во время празднования 300-летия дома Романовых, он преподнёс цесаревичу Алексею статуэтку богини, избавляющей от скорой насильственной смерти. По преданиям, лама предчувствовал трагическую судьбу царской семьи.

Он предупредил собратьев о грядущих гонениях, посоветовав им прятаться. О себе же сказал: «Меня они не успеют взять». За год до того, как Советская власть начала разрушать буддийские храмы, Этигэлов погрузился в вечную медитацию. Он будто заранее знал: на месте дацанов появятся скотобойни и конюшни, а резиденция главы буддистов превратится в тюрьму.

Как нашли могилу: знак из трёх кустов

Великого Ламу встречали в дацане, как важного гостя, со всеми почестями. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

15 июня 1927 года в возрасте 75 лет Хамбо Лама ушёл из жизни, сидя в позе лотоса. Перед этим он обратился к ученикам: «Вы навестите и посмотрите моё тело через 30 лет». А потом сам начал читать «Хуга намши» — молитву-благопожелание для умершего. Под её звуки он и покинул земной мир. Похоронили его вертикально в кедровом коробе на глубине двух метров.

Но подняли саркофаг не через 30, а через 28 лет. В 1955 году Бурятию настигло сильное землетрясение. Опасаясь за сохранность захоронения, буддисты тайно проверили тело — и обомлели: время его не тронуло! Лишь одежда обветшала. Повторно саркофаг поднимали в 1973-м после серьёзного наводнения — результат тот же.

А в начале 2000-х великий учитель стал являться в медитациях Бимба ламе, служителю Иволгинского дацана, с просьбой освободить его из-под земли. О видениях Бимба лама рассказал главе Буддийской традиционной Сангхи России Дамбе Аюшееву. Но где находится могила, никто не знал: место захоронения из поколения в поколение не передавали.

Разгадка пришла в 2002 году, когда Дамба Аюшеев случайно «прочитал» знаки — в одном месте росли три кустарника: черёмуха, шиповник и смородина. «В природе такое соседство никогда не встречается», — отметил он. Ламы начали копать и наткнулись на тот самый короб. Когда его вскрыли в присутствии судмедэксперта, внутри обнаружили соль, а затем — и самого Этигэлова. Он сидел, словно живой.

Тело Этигэлова исследовали ученые и судмедэксперты, но в 2005 году это запретили. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

«Это Хамбо Лама Этигэлов собственной персоной», — подтвердил единственный человек, знавший его при жизни.

Победивший смерть: факты, от которых мурашки

Когда в 2002 году тело извлекли на свет, специалисты не поверили своим глазам. Органическое состояние тканей соответствовало живому человеку: кожа эластична, пальцы и локти сгибаются, волосы и ногти сохранены, температура колеблется от 18 до 23 градусов. При этом следов бальзамирования или каких-либо удерживающих приспособлений найдено не было.

Соль, как выяснилось, добавили лишь в 70-е годы — она частично повредила кожный покров, но даже это не привело к разрушению тела, что само по себе феноменально. Уже в 2005 году дальнейшие исследования запретили, оставив загадку без научного ответа.

Архивные кадры 2002 года. Из земли поднимают кедровый короб с нетленным телом. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

Сегодня тело находится в Иволгинском дацане, помещённое в специальный стеклянный ящик. И оно продолжает меняться! При эксгумации вес составлял 55 кг, а спустя 20 лет «похудело» до 45. «Восемь раз в год температура тела Хамбо Ламы Этигэлова значительно поднимается — до 30 градусов, — отмечает Раднажаб лама. — Это происходит в преддверии больших буддийских праздников. В эти дни он начинает выделять влагу, то есть „потеть“. Чтобы не был мокрым, ламы полностью меняют ему одежду».

Послания из нирваны

Для верующих Этигэлов — не просто историческая фигура. Они верят, что он познал нирвану и когда-нибудь вернётся к людям. Ежедневно, по словам хранителя Бимбы Доржиева, лама посылает учения в виде вспышек во время медитаций. Многие из этих знаков связаны с текущими событиями в стране и мире — их публикуют в соцсетях Иволгинского дацана.

Этигэлов "поселился" в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

Паломники идут к нему со всей страны и из-за рубежа, чтобы попросить о самом важном. Кто-то ищет исцеления, кто-то — благословения, а кто-то просто хочет прикоснуться к тайне, которую не в силах разгадать наука.

Так кто же он — человек или символ? Чудо природы или торжество духа? Ответы на эти вопросы, похоже, пока остаются за гранью нашего понимания.

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