В поликлинике на бульваре Рябикова в Иркутске хотят открыть женскую консультацию. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске в новой детской поликлинике на бульваре Рябикова планируют выделить помещение под женскую консультацию. Это значит, что семьи смогут наблюдаться в одном месте с самого начала беременности до первых дней жизни ребенка и дальше. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, здание построили недавно, оно девятиэтажное, просторное. С начала года здесь уже приняли больше 25 тысяч маленьких пациентов.

Поликлиника обслуживает восемь с половиной тысяч детей с Синюшиной Горы, станции Кая, Маркова, Лугового и Смоленщины. Врачей хватает, работают десять педиатрических участков. Для детей с симптомами ОРВИ сделали отдельный вход. Теперь ждут, когда появится и женская консультация, тогда помощь станет еще доступнее и удобнее для будущих мам.

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