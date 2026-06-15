Пожар тушат на месте падения самолета в Иркутской области 15 июня

Пожар продолжают тушить. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Боханском районе, недалеко от села Каменка, продолжается тушение пожара на месте крушения военного самолета ТУ-22М3. По информации губернатора Игоря Кобзева, пламя уже взяли под контроль, всего оно охватило 400 квадратных метров.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, борт выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и рухнул при заходе на посадку. Экипаж успел катапультироваться. Четырех летчиков нашли местные жители, все живы, их доставляют в больницу. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают пожарные подразделения и оперативные службы. Информация уточняется, просьба не поддаваться панике.