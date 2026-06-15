Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).
Минобороны РФ сообщило о падении самолета в Иркутской области 15 июня 2026 года. КП-Иркутск рассказывает, что известно к этому часу.
Пока о ЧП известно совсем немного. Предварительно, случилось все в Боханском районе, неподалеку от села Каменка. Данный факт КП-Иркутск подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что это был военный самолет ТУ-22М3. Случилось все при заходе на посадку.
- По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр, - добавил глава региона.
Позже стало известно, что четырех летчиков решили доставить в больницу.
К месту происшествия выехали оперативные службы. Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Более точная информация будет позднее.
- Прошу не поддаваться панике. Буду держать вас в курсе происходящего, - заверил губернатор.
Также стало известно, что тушение пожара на месте падения самолета продолжается. Пламя уже взяли под контроль, всего оно охватило 400 квадратных метров.
Дополнение: предварительно, причиной крушения стал отказ двигателей.
Пока это все, что известно о падении самолета в Иркутской области 15 июня.