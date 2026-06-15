Самолет упал в Иркутской области 15 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Минобороны РФ сообщило о падении самолета в Иркутской области 15 июня 2026 года. КП-Иркутск рассказывает, что известно к этому часу.

Причины падения самолета в Иркутской области 15 июня 2026

Пока о ЧП известно совсем немного. Предварительно, случилось все в Боханском районе, неподалеку от села Каменка. Данный факт КП-Иркутск подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Последние новости о крушении самолета в Иркутской области 15 июня 2026

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что это был военный самолет ТУ-22М3. Случилось все при заходе на посадку.

Пострадавшие при падении самолета в Иркутской области 15 июня 2026

- По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр, - добавил глава региона.

Позже стало известно, что четырех летчиков решили доставить в больницу.

Заявление Минобороны о крушении самолета в Иркутской области 15 июня 2026

К месту происшествия выехали оперативные службы. Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Более точная информация будет позднее.

- Прошу не поддаваться панике. Буду держать вас в курсе происходящего, - заверил губернатор.

Также стало известно, что тушение пожара на месте падения самолета продолжается. Пламя уже взяли под контроль, всего оно охватило 400 квадратных метров.

Дополнение: предварительно, причиной крушения стал отказ двигателей.

Пока это все, что известно о падении самолета в Иркутской области 15 июня.