Стала известна предварительная причина крушения военного самолета в Иркутской области

Отказ двигателей мог стать причиной крушения самолета в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Экипаж военного самолета ТУ-22М3, который рухнул при заходе на посадку недалеко от села Каменка, доставлен в больницу. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, трое летчиков в состоянии легкой степени тяжести, один в средне тяжелом, угрозы жизни нет.

- По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателей, - прокомментировал глава региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что борт выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Летчики успели катапультироваться, их нашли местные жители. Жертв и разрушений на земле нет. На месте падения работают пожарные, пламя уже взяли под контроль на площади 400 квадратных метров.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Читайте подробности.