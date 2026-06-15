Врач объяснила, чем опасен неправильный загар и как защитить кожу

Бездумное пребывание на солнце может дорого обойтись. Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-дерматовенеролог Элина Ахматова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что бездумное пребывание на солнце может дорого обойтись. Самые частые последствия - солнечные ожоги с покраснением и шелушением. Если обгорать регулярно, кожа стареет быстрее, появляются морщины и пигментные пятна. Но самое опасное - риск развития онкологических заболеваний, включая меланому.

- При регулярном воздействии ультрафиолета ускоряются процессы старения, появляются морщины и пигментные пятна. Кроме того, длительное пребывание под солнцем повышает риск развития онкологических заболеваний кожи, - пояснила Ахматова.

Чтобы защитить себя, она советует использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и наносить его за 20 минут до выхода на улицу. Одежду лучше выбирать свободную из плотной ткани, носить широкополые головные уборы и очки с УФ-фильтрами.

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